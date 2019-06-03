В Госдуме выступили за более прозрачный налог за курение

Москва, , 15:21 — REGNUM Борьба с курением при помощи введения экологических сборов на сигареты — не самый верный способ снижения никотиновой зависимости граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор на сигареты, пишут «Известия». По данным организации, такой сбор должен составить не менее пяти рублей с одной пачки.

«С одной стороны, я негативно отношусь к высокому уровню табакокурения, который, к сожалению, есть сейчас, хотя он и снижается. Но я считаю, что увеличение налоговой нагрузки на граждан такими квазиметодами — это не совсем правильно. В этом вопросе нужна большая прозрачность — например, можно увеличить акцизы, если правительство сочтёт нужным», — отметил Гутенев.

По его словам, не стоит делать упор на борьбе за улучшение экологии в вопросе повышения стоимости сигарет.

«Не следует формировать ощущение, что курение сигарет — это безумный ущерб экологии — в отдельно замкнутых кубах не вижу этого ущерба. Если есть желание сокращать количество курильщиков за счёт увеличения налоговой нагрузки, то надо делать это более прозрачно», — уверен депутат.

По его словам, сегодня есть гораздо более важные и актуальные проблемы — а именно популярность новомодных устройств для курения жидкого никотина.

«Что действительно беспокоит, так это то, что молодёжь, которая любит все новое, любит интересные гаджеты, и очень часто клюёт на экологичность или безопасность того или иного продукта, в последнее время все чаще стала употреблять так называемый жидкий никотин через вейп или другие средства», — отметил Гутенев.

При этом, по его словам, такие гаджеты вызывают «сумасшедшее привыкание» за счёт красивой подачи.

«Очень много молодёжи подсаживаются на это. Я считаю гораздо более важным ввести в акцизное поле эти сурогатные способы получения никотина, в отношении которых абсолютно неадекватное мнение об их безвредности. Поэтому сегодня нельзя зарывать голову в песок, а следует начинать активно противодействовать сурогатному никотиносодержащему продукту», — подчеркнул депутат.