Уралкалий заключил соглашение о привлечении крупнейшего кредита

Москва, , 13:49 — REGNUM Уралкалий подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами $725 млн и €650 млн (в сумме около 95 млрд рублей по текущему курсу), сообщает 3 июня пресс-служба предприятия.

Кредитные средства предоставлены сроком на пять лет, они будут использованы для рефинансирования долговых обязательств и финансирования текущей деятельности компании. Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Антон Вищаненко отметил, что бивалютный синдицированный кредит является крупнейшим в истории предприятия.

«Существенная сумма сделки и участие в ней 13 международных и российских банков в свете недавнего пересмотра прогнозов Компании рейтинговыми агентствами Standard&Poor's и «Эксперт РА» на «позитивный» отражают общую уверенность наших партнеров в положительной динамике на рынке калийных удобрений», — сказал представитель компании.

Уралкалий — один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Активы предприятия включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных Березниках и Соликамске (Пермский край). В основном производственном подразделении «Уралкалия» работают около 12 тыс. сотрудников.

Ранее Уралкалий получил подтверждение по аккредитивам, выпущенным Афрэксимбанком, для поставки удобрений в Замбию. Сумма сделки составляет 2,9 млрд рублей.

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