В Москве предложили для защиты предпринимателей использовать суд присяжных

Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве увеличилось количество уголовных дел, возбуждаемых по предпринимательским статьям. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил общественный уполномоченный по международному праву Всеволод Сазонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, по нашей информации и официальным источникам, у нас наблюдается, по сравнению с прошлым годом, рост количества уголовных дел, возбуждаемых по предпринимательским статьям», — отметил он.

По словам омбудсмена, с одной стороны идёт тенденция уменьшения количества людей, вовлечённых в бизнес, с другой — рост подобного рода преступлений. Проблема состоит в том, что большое число предпринимателей скрывается от отчётности и не регистрируется в качестве предпринимателей.

Ещё одна негативная тенденция — возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей по 210 статье УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)». В соответствии с данной статьей зачастую в сообщники обвиняемых попадают абсолютно невиновные коллеги — бухгалтеры или даже водители. В связи с этим омбудсмен выступил с предложением ввести суд присяжных для возможности взять ситуацию на контроль.

«Это 5−10% от общего числа дел. Никакой логикой объяснить нельзя, но этой формой часто пользуются правоохранительные органы. […] По подобным предпринимательским статьям по нужно в обязательном порядке вводить суд присяжных. В настоящий момент это единственный орган, который способен выносить до 18% оправдательных приговоров», — заявил общественный омбудсмен.

Он также отметил, что для урегулирования ситуации необходимо создать залоговый институт, чтобы дать возможность невиновным предпринимателям отстоять своё право на свободу, не находясь при этом в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года количество обращений в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве выросло в пять раз.