Снижение НДФЛ для работающих в России иностранцев назвали издевательством

Москва, , 12:09 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал заявление главы Минфина Антона Силуанова о готовности правительства РФ снизить НДФЛ для работающих в России иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

«Минфин готов проявить трогательную заботу об иностранных гражданах, в то время как для миллионов россиян налоги только растут… Минфин должны больше заботить благосостояние наших граждан и связанные с этим проблемы отечественной экономики. На фоне постоянного увеличения налоговой нагрузки на россиян, планы по снижению подоходного налога для иностранцев выглядят просто издевательски!» — полагает Миронов.

Ставка НДФЛ для нерезидентов составляет на сегодня 30%, глава Минфина не исключил ее понижения до 13%.

Миронов призвал министра ориентироваться на мировой опыт, напомнив, что во всех странах «большой двадцатки» применяется прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.

Он напомнил о внесенном в Госдуму законопроекте, которым предлагается повысить ставку налога для граждан с высоким заработком до 18% и обнулить ее для работающих с низким доходом.

«Такой подход будет способствовать более справедливому распределению налоговой нагрузки для наших граждан. Именно о них должно думать наше финансовое ведомство, а не об иностранцах, которые привычны к высоким налогам», — заключил Миронов.

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