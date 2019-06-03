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Первый рабочий день лета на Сахалине начался с подорожания бензина

Экономика

Топливо подорожало на 25 копеек

Южно-Сахалинск, 3 июня 2019, 04:31 — REGNUM  Утро первого рабочего дня лета 2019 года для жителей Сахалина началось с подорожания бензина. Цена на дизельное топливо осталась неизменной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подорожавший бензин на 25 копеек на АЗС Сахалина не улучшил настроения островитянам. За литр 98-го нужно заплатить теперь 50 рублей, 95-го — 46,1 руб., 92-го — 44,55 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное топливо на Сахалине дорожает с незавидным постоянством. Так, в октябре 2018 года и бензин, и солярка взлетели в цене сразу на 10 рублей за литр.

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