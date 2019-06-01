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В России стартовала третья волна амнистии капитала

Экономика

По новым правилам

Москва, 1 июня 2019, 00:02 — REGNUM  Сегодня, 1 июня, в России стартовала очередная программа амнистии капитала, направленной на безнаказанное декларирование активов за рубежом и их перевод в российскую юрисдикцию, сообщает ИА REGNUM.

Программа пройдет в РФ в третий раз — ранее подобными условиями граждане РФ могли воспользоваться в 2015 и 2018 годах. Тогда любой желающий мог заявить о наличии у него бизнеса, недвижимости, счетов в банках, контролируемых иностранных компаний или других активов за рубежом. За декларирование этих сведений такие граждане освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности, которая могла им угрожать в связи с происхождениями этих активов. В общей сложности в Федеральную налоговую службу (ФНС) за два этапа программы поступило порядка 19 тыс. деклараций.

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, предприниматели сообщили, что нуждаются в продлении программы. Правительство внесло соответствующую инициативу в Госдуму, но предложило новые правила.

Теперь для того, чтобы избежать административной, уголовной и налоговой ответственности, необходимо не просто задекларировать свои зарубежные активы, а еще и перерегистрировать их на территории РФ. В частности, закон обязывает участников программы по амнистии капитала зарегистрировать свой бизнес по закону о международных компаниях в специальных административных районах (САР). Речь идет о «внутренних офшорах», которые существуют на территории Калининградской области и Приморского края и предлагают зарегистрированным там бизнесменами льготные условия налогообложения.

Еще одно нововведение программы коснется срока ее действия — если ранее он составлял год, то теперь будет девять месяцев. Так, программа продлится до 1 марта 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ подписал законы о третьей волне амнистии капиталов

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