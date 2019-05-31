У рубля пока нет «определённости»

Москва, , 15:48 — REGNUM Есть аспекты на российском валютном и финансовом рыках, которые пока имеют вес и влияние на курс российской национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Главный, по его мнению, — это спрос на российские ОФЗ и российские акции, которые сейчас имеют спрос со стороны глобальных и российских инвесторов по причине высоких годовых и промежуточных дивидендов. Сейчас после обвального падения товарно-сырьевого рынка и цен на «чёрное золото», российский рубль живёт под лозунгом «Могло быть и существенно хуже!», правда, при этом он действительно снижается по отношению к доллару и евро под воздействием внешних факторов, которые он игнорировать практически не может.

«Весь мир следит за развитием ситуации с поставками иранской нефти в Китай и это фактор нового возможного обострения между США и КНР в их внешнеторговой войне, которая с подачи США расползается и по всему миру. Все дальнейшие события будут выстраиваться от того фона, который сформируется на глобальном рынке капитала, который на сегодня крайне эмоционально может отреагировать на все накопившиеся проблемы мирового внешнеторгового противостояния США со всеми уже странами сразу», — пояснил эксперт.

Всё сейчас зависит от китайских покупок иранской нефти, от общего настроя в Европейском парламенте, от паники на Уолл-стрит и от бегства глобальных игроков мирового рынка капитала в новые и привычные для них «тихие гавани». Будет ли Россия для них этой самой «Тихой гаванью», вопрос крайне дискуссионный, но до августа нового кризиса ждать не стоит. Кризису нужно время и определённость.

«Определённости пока нет, но время уже есть, и оно кончается. Пока остаётся наблюдать за курсом на уровнях в 66,00−67,25 руб. за доллар, с возможностью выстрела к 70,00 руб. за доллар на явной панике, которой может и не быть», — считает Блинов.

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