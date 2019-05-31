«Псковавиа» хотят вернуть в областную собственность

Псков, , 10:25 — REGNUM Власти Псковской области рассматривают вопрос расторжения договора приватизации ОАО «Псковавиа» и возврата акций предприятия в областную собственность. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчёта за 2018 год в Псковском областном собрании депутатов 30 мая.

Он напомнил, что 75% акций предприятия принадлежит частному инвестору ОАО «Аэропорт Сиверский», 25% плюс одна акция — администрации Псковской области.

«К сожалению, на сегодняшний день инвестор не выполняет в полной мере обязательства по сохранению платежеспособности предприятия», — заявил Ведерников.

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Возврат акций в областную собственность, по словам Михаила Ведерникова, позволит вернуть оперативное управления предприятием и рассчитаться с долгами — эта сумма достигла 400 млн рублей.

Глава региона также сообщил, что власти приняли решение отказаться от лётного сертификата «Псковавиа».

"Потому что, по предварительным подсчётам экспертов, это будет стоить около 10 млрд рублей. Такую роскошь мы себе позволить не можем. Мы сосредоточим своё внимание на сохранении и развитии псковского аэропорта», — пояснил губернатор.

По словам Ведерникова, из Пскова несколько компаний готовы летать в Эстонию, Латвию, другие страны Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Псковавиа» имела сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и международных перевозок, аэропортовую деятельность, наземное обслуживание воздушных судов и авиационные работы. Предприятие осуществляло пассажирские и грузовые перевозки на самолетах Ан-24 и Ан-26, но прекратило авиаперевозки в связи с кризисом. 18 октября 2018 года состоялся аукцион по продаже акций авиакомпании «Псковавиа», по итогам которого 75% минус одну акцию уставного капитала ОАО «Псковавиа» за 55 млн рублей приобрело АО «Аэропорт Сиверский» из Ленинградской области.

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