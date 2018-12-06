В развитие аэропорта Пскова инвестор должен вложить более 1 млрд рублей

Псков, , 10:15 — REGNUM В развитие аэропорта Пскова «Кресты» новый инвестор должен вложить более 1 млрд рублей, из которых часть средств пойдёт на приобретение воздушных судов, часть — на реконструкцию здания аэропорта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии с жителями Псковской области в эфире телеканала «Россия 24» 5 декабря.

«То, как будет выглядеть наш аэропорт, будет зависеть от нашей совместной, серьёзной работы с инвестором. Мы уже начали эти переговоры. В ближайшее время определим целевое назначение аэропорта», — отметил глава региона.

По словам Ведерникова, внешний вид аэропорта изменится, «это в планах».

Губернатор Псковской области также заявил, что голосовал за присвоение аэропорту Пскова имени княгини Ольги.

«Это одна из первых христианок, первая святая Русской православной церкви, бабушка Владимира — крестителя Руси. Мне кажется, что это было бы хорошее решение для того, чтобы люди, которые прилетают Псков, уже с аэропорта начинали знакомиться с нашей историей и культурой», — отметил Михаил Ведерников.

Читайте также: Для аэропорта Пскова «Кресты» выбрали имя княгини Ольги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» для аэропорта Пскова «Кресты» выбрано дополнительное имя — имя княгини Ольги: за негопроголосовали 18 992 участника опроса (44%). Александр Невский набрал 30% голосов (12 829 человек), имя основателя ВДВ Василия Маргелова поддержали 10 466 (24%) проголосовавших.

Напомним также, что 18 октября 2018 года состоялся аукцион по продаже акций псковской авиакомпании «Псковавиа» (является оператором аэропорта Пскова), по итогам которого 75% минус одну акцию уставного капитала ОАО «Псковавиа» за 55 млн рублей приобрело АО «Аэропорт Сиверский» из Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт «Сиверский» победил в конкурсе по приватизации «Псковавиа»