Сосновый Бор, Ленинградская область, , 08:12 — REGNUM Ленинградская АЭС повысила уровень эксплуатационной безопасности по результатам устранения недостатков, выявленных в ходе проверки Миссии OSART МАГАТЭ в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома» со ссылкой на решение экспертов МАГАТЭ.

Повторную пятидневную миссию на четвёртом блоке РБМК-1000 Ленинградской АЭС провела команда по оценке эксплуатационной безопасности (OSART). Её целью стала оценка состояния безопасности в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также разработка рекомендаций в указанной области.

«Миссия OSART помогла нам поднять нашу эксплуатационную безопасность на новый уровень, сделать более эффективными усилия на пути к совершенству ядерной энергетики», — сообщил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленинградская АЭС в первом квартале 2019 года выплатила 1 млрд 762,73 млн рублей в качестве налогов и взносов в бюджет России. Показатель почти вдвое превысил уровень выплаты в аналогичном периоде прошлого года.

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