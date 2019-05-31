Имущество братьев Ананьевых арестовано судом

Москва, , 00:01 — REGNUM Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по иску «Промсвязьбанка». решение было принято сегодня, 30 мая.

Арест наложен на имущество экс-владельцев банка — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым ‑ и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.

Так, арест наложен на 33% акций ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», которые принадлежат Дмитрию Ананьеву, а также на самолет Bombardier Challenger 650 и денежные средства на банковских счетах. Кроме того Арбитражный суд Москвы запретил любые регистрационные регистрационные действия с недвижимостью братьев в России и четырьмя автомобилями.

В отношении Алексея Ананьева суд наложил арест на принадлежащие ему активы или доли в них, в частности 100% в ООО «ТС-ХОЛДИНГ», 33% в ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», 4% в ООО «ПРЭКТИС КЭПИТАЛ» и 1/39 в ООО «Новое время». И ещё один самолет Bombardier Challenger 650.

Всего под арест попали более 50 объектов недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск был подан 21 декабря 2018 года на сумму 282 201 304 551,59 рубля к 12 физическим лицам и аффилированной с братьями Ананьевыми амстердамской компании «Промсвязь Капитал Б. В».

С середины декабря 2017 года у банка братьев Ананьевых, созданного в 1995 году, начались проблемы, потребовавшие ввода временной администрации, которая действовала до 6 сентября 2018 года. Весной 2018 года, когда банк перешёл к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», он являлся одним из 11 системно значимых в стране, а также опорным для сферы гособоронзаказа и крупных контрактов.