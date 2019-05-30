Губернатор Руденя: за три года в Тверской области построят семь детсадов

Тверь, , 14:33 — REGNUM Более 1700 дошкольных мест планируется ввести в Тверской области в 2019—2021 годах. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках своего отчета по работе правительства в 2018 году 30 мая перед Заксобранием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Как отмечалось, в настоящее время дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детсадах на 100%, дети в возрасте до трех лет — на 89%.

«В 2018 году велось проектирование шести детских садов для пяти муниципальных образований. Строительные работы планируется завершить в текущем году, будет введено 810 мест. Также в 2019—2021 годах запланировано строительство еще семи детских садов на более чем 900 мест», — сказал Игорь Руденя.

Всего в 2018 году в Тверской области было зарегистрировано 87 тысяч 900 детей в возрасте от года до семи лет — на 200 больше, чем в предыдущем.

Глава региона также затронул вопросы развития системы среднего образования. Всего в 2018-м в Тверской области работали 502 образовательные организации, число учащихся составило 140 тыс. человек, что на 5,5 тыс. больше, чем годом ранее. В 2018 году было капитально отремонтировано 30 школ, введено 251 дополнительное место.

В 2018-м введена в эксплуатацию школа на 150 мест в деревне Степурино Старицкого района. Завершается строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» города Твери. В микрорайоне «Брусилово» возводится школа на 1224 места, запланировано строительство такой же школы в «Радужном». В 2018 году было приобретено 45 новых школьных автобусов, заменивших автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет. Всего сейчас в парке школьных автобусов насчитывается 401 машина. Ранее, в 2017 году, заменено 62 автобуса.

В 2018 году в регионе заработал детский технопарк «Кванториум» — площадка, где новое поколение осваивает самые современные технологии. Глава региона подчеркнул, что главная задача в области профессионального образования сегодня — обеспечение соответствия структуры и качества образования потребностям рынка труда. Показатель эффективности профобразования, отметил Руденя, — уровень трудоустройства выпускников. В 2018 году нашли работу 3500 человек, или 70% выпускников, — на 14% больше, чем в 2017-м.

В целом развитие системы образования Тверской области будет реализовываться в соответствии с региональными составляющими национальных проектов «Демография» и «Образование». Важной задачей остаётся реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области, повышение культурного и патриотического потенциала молодёжи региона, отметил губернатор.

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