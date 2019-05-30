Объемы промпроизводства в Тверской области за год выросли на 13% — Руденя

Тверь, , 13:27 — REGNUM 113,2% составил индекс промышленного производства в Тверской области по итогам 2018 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сообщил губернатор Игорь Руденя, выступая с отчетом о работе в 2018 году перед депутатами Законодательного собрания Тверской области 30 мая. По сравнению с показателями промышленности региона в 2017 году рост составил 13%. Индекс пропроизводства региона также существенно выше средних показателей по РФ и ЦФО — 102,9% и 108,5% соответственно.

«Основной вклад внесли обрабатывающие производства, обеспечившие около 73% общей отгрузки промышленной продукции нашего региона. Рост объёмов производства отмечен в 14 из 23 отраслей, наиболее существенный — в металлургии, транспортном машиностроении, производстве лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработке», — отметил в отчете Игорь Руденя.

В 2018 году в регионе удалось возобновить работу ряда крупных предприятий, в том числе — Тверского стекольного завода. Планируется возобновить производственную деятельность Торжокского вагоностроительного завода. Кроме того, компания «Трансмашхолдинг» работает над созданием высокотехнологичного производства, организацией промышленного технопарка. Особые успехи — у Тверского вагонзавода, который получил в 2018 году дополнительные контракты благодаря сотрудничеству регионального правительства и корпорации «Трансмашхолдинг», при поддержке правительства Российской Федерации. Это позволило стабилизировать работу предприятия в долгосрочной перспективе.

В 2018 году по линии Минпромторга России тверским производителям из федерального бюджета были предоставлены субсидии в объёме около миллиарда рублей, что почти в полтора раза выше показателей 2017 года. Поддержку от региональных и федеральных фондов развития промышленности получили «Диэлектрические кабельные системы», «Розлекс Фарм», «Квадроком», Тверской вагонзавод. Региональным Фондом развития промышленности готовятся документы более чем по 35 проектам на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей.

В 2018 году в Тверской области реализовано 12 крупных и значимых инвестпроектов, общий объем инвестиций составил около 11,5 млрд рублей, регион получил 1,8 тыс. новых рабочих мест в пищевой, химической, деревообрабатывающей, медицинской промышленности, индустрии строительных материалов, логистике. Всего на данный момент в перечне заявленных к реализации в Тверской области инвестиционных проектов значится 40 проектов с объёмом вложений около 400 млрд рублей и созданием более 16 тысяч рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.