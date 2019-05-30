На модернизацию российских ТЭС направят 142 млрд рублей

Москва, , 12:55 — REGNUM Общий объём инвестиций на модернизацию объектов тепловой генерации по итогам первых отборов составит порядка 142 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства энергетики России.

Первый отбор конкурсных объектов состоялся в апреле. В результате было выбрано 30 проектов с установленной мощностью 8,6 ГВт, представляющих собой 18 электростанций в 13 регионах России. В итоговый перечень проектов модернизации второго отбора вошли 15 проектов мощностью 1,8 ГВт.

«В результате в ближайшее время в 20 регионах России начнется модернизация 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках масштабного обновления российских ТЭС в 2022—2024 года предстоит провести ещё семь конкурентных отборов, по итогам которых будет обновлено более 40 ГВт тепловой генерации, повышена эффективность производства электроэнергии, увеличена установленная мощность энергосистемы России.

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