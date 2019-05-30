США хотят наполнить весь мир американским «газом свободы»

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM В Соединённых Штатах хвалят добываемый в стране природный газ. Так, американский СПГ является не иначе как «газом свободы». Такое заявление сделали сразу два представителя минэнерго США.

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Поставки сжиженного газа из США в Европу выросли в два раза

В ходе совещания министров по вопросам экологически чистой энергетики в Ванкувере (Канада), американские чиновники, рассказывая об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала сжиженного газа Freeport в штате Техас, подчеркнули, что минэнерго США прилагает все усилия по развитию экологически чистой энергетики.

«Увеличение экспортного потенциала проекта Freeport имеет решающее значение для распространения газа свободы по всему миру, предоставляя союзникам США разнообразный и доступный источник чистой энергии», —заявил заместитель министра энергетики Марк Менезес, добавив, что благодаря американскому газу в США и по всему миру будет «более чистый воздух».

В свою очередь помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг выразил радость, что «министерство энергетики делает всё возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам американской свободы экспортироваться по миру».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу Россия опередила США более чем в 1,6 раза. Так, чистый импорт СПГ из России странами Европы (включая Турцию) составил 4,43 млн тонн, в то время как аналогичные поставки из США — 2,7 млн тонн. Обошла Россия США и по поставкам СПГ на рынок Азии — 12,86 млн тонн против 10,73 млн тонн.

Добавим, что Вашингтон активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поставляться в Германию в обход Украины. В США уверены, что российский проект представляет угрозу для сбыта американского СПГ на европейском рынке.