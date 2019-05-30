80 тыс. тонн лосося планируют добыть рыбаки Сахалина в путину–2019

Петропавловск-Камчатский, , 09:39 — REGNUM Промысловые компании Сахалинской области планируют добыть 80 тыс. тонн лосося в путину — 2019. Таковы прогнозы Агентства по рыболовству островного региона. Основной объемы добычи — 30 780 тонн горбуши и 23 066 тонн нерки — придётся на Южные Курилы, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Промысел горбуши будет осуществляться в июле — августе, кеты — в сентябре — ноябре. Сроки промысла могут быть скорректированы на основании научных рекомендаций СахНИРО.

На юго-западном побережье Сахалина и в заливе Анива предложено не открывать промысел горбуши из-за прогноза по низкой численности.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Камчатки планируют добыть в путину — 2019 320 тыс. тонн лосося. Лососевая путина стартует на полуострове с 1 июня. В лососевую путину 2018 года рыбаки Камчатского края добыли рекордное за последние 110 лет количество лосося — 488 тыс. тонн. Но грандиозный улов негде было хранить, негде перерабатывать. В итоге дороги, леса и поля Камчатки были усыпаны красной рыбой, а икрой на Камчатке кормили скот.