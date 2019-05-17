Рыбаки Камчатки планируют выловить 320 тыс. тонн лосося в путину-2019

Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM 320 тыс. тонн лосося планируют выловить рыбаки Камчатки в лососевую путину — 2019. Путина стартует на полуострове 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Итоги дальневосточной лососевой путины: уловы рекордные — рыбы нет

Первым промысел начнут Олюторский район Камчатки, исключение составит только акватория реки Вывенки, Усть-Камчатский и Алеутский районы. Это на восточном побережье полуострова. На западе Камчатки промысел начнется в Тигильском районе, за исключением рек Палана, Тигиль и Воямполка.

По данным теруправления Росрыболовства, в 2019 году будет введено ограничение: длина центрального крыла ставного невода не должна превышать 1 000 метров. Причина ограничения — снижение запасов нерки в бассейне реки.

Прогноз от науки на предстоящую путину — 320 тыс. тонн лосося, однако в ходе путины эта цифра может быть скорректирована в зависимости от подходов рыбы.

Путина на Камчатке начинается с чавычи — они заходит на восточное побережье в начале июня. Но этой рыбы осталось очень немного. К середине июня подходит нерка, к июлю — горбуша.

Как сообщало ИА REGNUM, в лососевую путину — 2018 года рыбаки Камчатки добыли 488 тыс. тонн лосося. Рекордный улов было негде хранить, в виду отсутствия нужного количества холодильников, нечем перерабатывать, в связи с нехваткой береговых мощностей, возникали проблемы с транспортировкой. Бюрократия в российских портах ежегодно приводит к тому, что большинство уловов уходит в порты Китая и Южной Кореи.