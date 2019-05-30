Более 40% граждан РФ готовы переехать ради высокой зарплаты

Москва, , 08:31 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (86%) не переезжали за последние пять лет в другой населенный пункт РФ. 13% покидали постоянное место жительства по тем или иным причинам. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Из тех, кто переезжал, большая доля опрошенных (55%) перемещалась в пределах своего региона проживания, в другие регионы уезжали 42%.

Главная причина переездов граждан РФ — получение более высокооплачиваемой работы (41%). 25% «потеряли или не смогли найти работу», 13% намеревались «повысить уровень и качество жизни».

Также «давно хотели переехать и целенаправленно искали работу» 11% респондентов, «перевели с прежнего места работы» 4%, «не было перспектив на прежнем месте работы» у 2% граждан РФ.

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по выборке городского и сельского населения. Опрошены 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 70% жителей России хотят, чтобы у них был дополнительный заработок. Главные критерии подработки — размер заработка (52%) и гибкий график (51%).

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