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В Польше задержано рекордное количество контрабандного янтаря с Украины

Экономика

Более 400 килограмм – на 2 млн долларов

Варшава, 29 мая 2019, 19:04 — REGNUM  На украинско-польском погранпереходе Ягодин-Дорогуск сотрудники Национальной налоговой администрации Польши задержали контрабандный груз янтаря весом 400,45 килограмм. Приблизительная стоимость задержанного янтаря составляет 8 млн злотых (2 млн долларов).

Как сообщает издание gazeta.pl со ссылкой на Люблинское отделение налоговой администрации, это самый большой контрабандный груз янтаря, который пытались ввезти в Польшу с Украины в последние годы.

Сотрудники таможни в Дорогуске направили на проверку один из грузовых автомобилей с Украины. При анализе изображения, полученного просвечиванием рентгеном, было решено просмотреть груз. Под мешками с легальным товаром были обнаружены мешки с необработанным янтарём. Водитель автомобиля, гражданин Украины, утверждает, что ничего не знал о незаконной грузоперевозке.

Делом о контрабанде янтаря сейчас занимается следственная группа Люблинского таможенно-налогового управления под надзором районной прокуратуры в Хелме.

Для сравнения — за весь 2018 год на украинско-польской границе было изъято всего 460 кг контрабандного янтаря.

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Контрабанда и борьба с ней
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