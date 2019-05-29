В МУПах Симферополя слишком раздут штат управляющих — глава Крыма

Симферополь, , 17:22 — REGNUM В МУПах Симферополя слишком раздут штат управляющего персонала, при таком перекосе для граждан никогда справедливого тарифа по уборке придомовых территорий домов не будет. Об этом на совещании по проблемным вопросам Симферополя заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В МУПах Симферополя до 30% должностей относятся к управляющему персоналу, по стандарту должно быть не более 10% управленцев. Понятно, что никогда справедливого тарифа для граждан по уборке придомовых территорий домов не будет при таком перекосе. Надо эту ситуацию приводить в соответствие», — отметил Аксёнов.

По его словам, пока городские власти не определят персональную ответственность за каждый подъезд и территорию, контролировать ситуацию не получится.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, по данным крымских налоговиков, республиканские ГУПы и МУПы должны были бюджету более 160 миллионов рублей в виде налогов.

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