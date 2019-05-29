Кудрин: реализация более 20% нацпроектов ещё не начата

Москва, , 15:36 — REGNUM На сегодняшний день исполнение расходов на реализацию национальных проектов составляет 24% от запланированного бюджета или 411 млрд рублей. Таков показатель на 1 мая 2019 года. Об этом, выступая в Совете Федерации, сообщал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

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Он отметил, что за прошедший месяц произошли серьёзные сдвиги: исполнение расходов на реализацию нацпроектов в апреле выросло почти в два раза.

«Тем не менее пока исполнение по нацпроектам находится ниже на 6%, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету, которое сегодня достигло 30%», — сказал глава Счётной палаты, добавив, что пока не началась реализация 16 из 75 федеральных проектов.

Он пояснил, что реализацию затрудняет отсутствие методических рекомендаций по ряду нацпроектов.

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«Пока из 20 законов, которые должны быть приняты, принят только один», — уточнил Кудрин.

При этом глава Счётной палаты призвал не драматизировал ситуацию, отметив, что сейчас идёт только начало работы по этим проектам.

«Думаю, что на середину года этот вопрос будет лучше», — сказал Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию национальных проектов на период с 2019 по 2024 годы правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей. Больше половины средств на эти цели будет выделена из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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