Среда, 29 Мая 2019 года
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Евразийская экономическая комиссия отменила ограничения на вывоз алкоголя

Экономика

В настоящее время алкогольная продукция в объеме более пяти литров не признается товаром для личного потребления при вывозе за пределы ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая 2019, 14:55 — REGNUM  Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снял ограничения на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж в личных целях, сообщили 29 мая в пресс-службе ЕЭК.

28 мая в Нур-Султане прошло заседание совета ЕЭК с участием заместителей глав правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что в настоящее время алкогольная продукция в объеме более пяти литров не признается товаром для личного потребления при вывозе за пределы ЕАЭС.

За пределы таможенной территории ЕАЭС без оформления таможенных процедур можно вывести до 200 сигарет и до 50 сигар. Действующие ограничения будут отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане прошло пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие главы России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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