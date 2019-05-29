Евразийская экономическая комиссия отменила ограничения на вывоз алкоголя

Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снял ограничения на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж в личных целях, сообщили 29 мая в пресс-службе ЕЭК.

28 мая в Нур-Султане прошло заседание совета ЕЭК с участием заместителей глав правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что в настоящее время алкогольная продукция в объеме более пяти литров не признается товаром для личного потребления при вывозе за пределы ЕАЭС.

За пределы таможенной территории ЕАЭС без оформления таможенных процедур можно вывести до 200 сигарет и до 50 сигар. Действующие ограничения будут отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане прошло пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие главы России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.