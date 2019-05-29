Нижегородский гидроузел: часть вопросов по экологии все еще дорабатывается

Нижний Новгород, , 12:15 — REGNUM На расширенном заседании научного совета Российской академии наук с участием представителей РАН, Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота), министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, а также генерального проектировщика рассмотрели проектные материалы и экспертные заключения по вопросу строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском областном правительстве.

По словам Егорова, часть вопросов и замечаний, которые поступили в адрес проектировщика в ходе общественных слушаний по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также во время заседаний рабочей группы, до сих пор находятся в проработке.

«В проектной документации должны быть отражены и четко прописаны все защитные мероприятия. Жители не должны пострадать от строительства гидроузла. Не должна пострадать и экология региона. Правительство области будет отстаивать интересы нижегородцев», — в очередной раз заявил министр.

В ходе заседания обсуждались и альтернативные гидроузлу и подъему Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки варианты возобновления судоходства на Волге на участке от Городца до Нижнего Новгорода. Егоров отметил, что этот вопрос также пока не нашел отражения в материалах ОВОС.

«Нам важно, и мы будем настаивать на том, чтобы в материалах ОВОС были рассмотрены и представлены альтернативные варианты возобновления судоходства на Волге. И эти доработанные материалы обязательно должны быть вынесены на еще одни общественные обсуждения», — заключил министр экологии.

Напомним, несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект. Тем не менее проект уже вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на его реализацию планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, пока общественность и экологи с опасением относятся к перспективе появления низконапорного гидроузла в Нижегородской области, попросту — не поддерживают строительство.

Общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы» собирает подписи под открытым обращением к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, уверяя, что гидроузел «нанесет непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны». В качестве альтернативы гидроузлу предлагается создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих. Авторы напомнили, что именно эту альтернативу еще в 2015 году одобрили ученые РАН, а гидроузел приведет к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников.

В другой петиции жительница Балахны просит Владимира Путина не допустить экологической и эпидемиологической катастрофы, отмечая, что при разработке данного проекта «не учтены особенности геодезии города Балахны, поселков Лукино, Алешино, улиц Сормовского района с их уровнем грунтовых вод».

Роспотребнадзор Балахны предупреждает, что строительство может оказать негативное влияние на здоровье жителей района. Качество воды уже сейчас характеризуется высокой долей нестандартных проб по микробиологическим показателям. После строительства водохранилища и замедления скорости течения Волги качество воды ухудшится, причем из-за связи подземных источников с рекой возможно ухудшение качества воды в системах центрального водоснабжения, а также в колодцах, которые обеспечивают водой около 22 тыс. человек. Жители Балахны уже дважды выходили на митинг, пытаясь протестовать против строительства.

В настоящее время работа над проектом продолжается. Разработку проектной документации по низконапорному гидроузлу на Волге генеральный проектировщик должен завершить до конца лета текущего года. Затем проект вновь вынесут на обсуждение общественности.

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