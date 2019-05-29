Владелец крипто-фермы в Дагестане украл электричества на 30 млн рублей

Кизилюртовский район, Дагестан, , 11:38 — REGNUM Майнинг-ферма, работавшая с помощью похищенной электроэнергии, выявлена в Кизилюртовском районе Дагестана. Её владелец незаконно использовал без малого 8 млн кВт. ч энергии и нанёс сетевой компании ущерб в размере почти 30 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Ферма развернула свою деятельность на территории бывшего колхоза в населенном пункте Новое Гадари. Оборудование по добыче криптовалюты было подключено к трём трансформаторам, которые, в свою очередь, были незаконно подключены к электросетям. В дальнейшем нарушителем займутся правоохранительные органы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в хищении электроэнергии для обеспечения работы двух майнинг-ферм подозревается 36-летний житель дагестанского города Хасавюрта. Добычей криптовалюты он занимался в арендованных нежилых помещениях, расположенных в Казбековском и Новолакском районах республики. Нанесённый им ущерб оценён в 4,5 млн рублей. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.