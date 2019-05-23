Хозяин фермы криптовалют из Дагестана украл электричества на 4,5 млн рублей

Махачкала, , 11:54 — REGNUM В причинении ущерба сетевой компании в размере свыше 4,5 млн рублей подозревается 36-летний житель дагестанского города Хасавюрта. Он незаконно подключился к электросети, чтобы обеспечить работу майнинг-ферм, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе МВД России.

Установлено, что в апреле 2019 года подозреваемый арендовал два нежилых помещения в Казбековском и Новолакском районах Дагестана. В них он организовал майнинг-фермы для получения криптовалют.

Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередачи, проложив кабель через крышу соседнего помещения. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев заявил, что декриминализация топливно-энергетического комплекса СКФО будет продолжена. По его словам, колоссальные долги регионов округа за свет и газ связаны, прежде всего, с теневой экономикой. Министр подчеркнул, что в субъектах многочисленные подпольные предприятия воруют энергоресурсы, а долги перекладываются на добросовестных потребителей.