Среда, 29 Мая 2019 года
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Облачные вычисления китайской компании Alibaba приходят на рынок Бразилии

Экономика

Цель — поддержка китайских компаний в Южной Америке

Бразилиа, 29 мая 2019, 10:15 — REGNUM  Китайская компания электронной коммерции Alibaba начнет предоставлять сервис облачных вычислений в Бразилии в рамках программы поддержки китайских компаний в странах Южной Америки, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Компания облачных вычислений Alibaba Cloud, являющаяся дочерней по отношению к Alibaba Group, начнет действовать в Бразилии в ближайшие месяцы после достижения соглашения с бразильской компанией UOL Diveo, которая будет перепродавать сервисы китайской компании.

Переговоры между Alibaba и UOL Diveo длились три месяца. Отмечается, что китайская компания выразила заинтересованность в присутствии на рынке Бразилии в связи с приходом на рынок этой страны китайских компаний, которым требуются подобного рода услуги.

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