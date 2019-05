Индийские СМИ: выборы закончились — топливо вновь дорожает

Нью-Дели, , 09:47 — REGNUM Цены на топливо в Индии вновь начали расти сразу после окончания заключительного седьмого этапа всеобщих парламентских выборов. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

С 20 мая цены на бензин выросли на 0,83 рупии (примерно 0,77 рублей) за литр, а на дизельное топливо — на 0,73 рупии (примерно 0,68 рублей) за литр. Сообщается, что основные государственные корпорации в топливно-энергетической сфере — Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) and Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) — намеренно отказались от пересмотра цен на бензин и дизель в период всеобщих парламентских выборов, хотя на мировых рынках нефть продолжала дорожать. По информации источников Адж так, в настоящее время госкорпорации приводят цены на внутреннем рынке в соответствие с международными. Отметим, что сейчас в Индии цены на бензин колеблются в диапазоне 65−70 рупий (примерно 60−65 рублей) за литр, а на дизель — 72−78 рупий (примерно 67−72 рубля) за литр.

Напомним, что 2 мая завершился срок действия исключительных условий закупки иранской нефти для Индии, и Нью-Дели был вынужден присоединиться к американским санкциям в отношении Ирана. Отметим, что Индия занимала второе место после Китая по объему закупок иранской нефти. На Иран приходилось более 10% общего потребления нефти Индией.