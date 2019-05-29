Центробанк Венесуэлы впервые с 2015 года отчитался об инфляции

Каракас, , 07:22 — REGNUM Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%. В апреле 2019 года показатель составил 33,8%, говорится в докладе Центрального банка страны, опубликованном впервые с 2015 года.

В ЦБ указали, что в январе потребительские цены выросли на 196,6%, в феврале — на 114,4%, а в марте — на 34,8%. В 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 — 274%.

Прежний доклад об инфляции ЦБ Венесуэлы обнародовал четыре года назад. Тогда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%. В дальнейшем об инфляции отчитывалась оппозиционная Национальная ассамблея — однопалатный парламент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла живет в условиях политического и экономического кризиса. Так, в январе глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил об инфляции в 1 700 000% по итогам 2018 года. С таким показателем страна вошла в тройку стран с самой высокой инфляцией в мировой истории, отметил он.

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