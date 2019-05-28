Депутат Воронежской облдумы задолжал сотрудникам 80 млн рублей

Воронеж, , 18:07 — REGNUM Генеральный директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой», депутат Воронежской областной думы Василий Шипилов задолжал 400 сотрудникам предприятия 80 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил 28 мая старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Василий Шипилов является генеральным директором одного из крупнейших предприятий по строительству магистральных газо‑ и нефтепроводов и сетей системы газоснабжения ОАО «Воронежтрубопроводстрой». Как выяснилось, более 400 сотрудников этого предприятия длительное время не получают зарплату, общий объем долга достиг 80 млн рублей.

В отношении генерального директора предприятия и ответственных должностных лиц было возбуждено свыше 12 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов превышает 100 тыс. рублей. В мировой суд прокуроры направили более 200 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму более 20 млн руб. В связи с невыплатой заработной платы СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей прокуратура района возбудила в отношении генерального директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой» Василия Шипилова дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.24 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Постановлением мирового суда Советского района г. Воронежа Шипилов дисквалифицирован сроком на 1 год», — сообщил представитель прокуратуры.

Отметим, что по данным Воронежстата, просроченная задолженность в региона на 1 мая 2019 года составила 112 млн 320 тыс. рублей. Наибольший объем долга — более 86 млн рублей — образовался у предприятий строительной сферы.

Добавим, что, судя по декларации, размещенной на сайте облдумы, доход Василия Шипилова за 2018 год составил 6,2 млн рублей, а вот доход его супруги — 60,5 млн рублей.