Доходы ростовских следователей: из деклараций исчезают жёны-миллионерши

Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Самый большой доход по итогам января-декабря 2018 года получил глава следственного управления СКР по Ростовской области Аслан Хуаде. Руководство регионального следкома отчиталось о своих годовых доходах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно декларации, главный следователь Дона в 2018 году заработал 3 млн рублей, превысив показатель 2017 года на 200 тыс. рублей. Собственности у Хуаде нет. В пользовании лишь квартира (78 кв. метров), жилой дом (346 кв. метров) и три земельных участка. Автомобиля у Хуаде также нет.

ИА REGNUM отмечает, что согласно декларации за 2015 год у главного ростовского следователя в собственности значились квартира (107 кв. метров), жилой дом (тот самый — 346 кв. метров) и те же самые три земельных участка (около 3 тыс. кв. метров). В том же году в декларацию Хуаде был внесён заработок супруги — в 8,8 млн рублей. В собственности у неё был целый автопарк грузовиков — восемь «КамАЗов», грузовая «Газель», четыре седельных тягача MAN, а ещё цистерны и полусамосвалы. Но жена-миллионерша из сведений о доходах за 2017 год уже исчезла.

Первый заместитель руководителя ведомства Станислав Ковалёв, заработавший в 2018 году около 2 млн рублей, судя по всему, развёлся с ещё более богатой супругой. Так, из декларации пропали данные о жене, заработавшей в 2017 году 14,1 млн рублей (в 2016 году её доход составлял 8,7 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что жена Ковалёва владела двумя земельными участками (1,8 тыс. кв. метров), двумя квартирами (200 кв. метров), пятью нежилыми помещениями (1 тыс. кв. метров). Также были задекларированы два парковочных места и четыре нежилых здания в долевой собственности.

Более скромными оказались ещё один заместитель Вадим Плиев (2,2 млн рублей) с супругой (1,6 млн рублей). Им принадлежат три сравнительно небольших квартиры, а также два автомобиля Toyota LC 150 и Mersedes С 180. Ещё один замглавы ведомства Александр Тисковский заработал 2,4 млн рублей. В его пользовании — земельный участок (283 кв. метра) и жилой дом (141 кв. метр), в собственности — Volkswagen Touareg.

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