Во сколько обойдется миру «война» Китая и США, подсчитало Bloomberg

Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Объем мирового ВВП может упасть на $600 млрд в 2021 году в случае, если расширение пошлин охватит весь американо-китайский рынок. Такой прогноз дают экономисты Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик.

Эксперты рассмотрели несколько вариантов дальнейшего торгового противостояния Китая и США. Так, если торговой войны не будет, экономики обеих стран всё равно замедлятся за два года на 0,2% и 0,5% соответственно. Рост мирового производства также замедлится, предупредили они.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года США ввели пошлину в размере 25% на ряд китайских товаров, Китай ответил зеркальными мерами. В конце года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились работать над торговым соглашением, однако оно до сих пор не достигнуто. В мае американская сторона ввела в отношении Китая новые пошлины, а Пекин вновь ответил ей тем же.

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