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Володин: «По силам достичь товарооборота в $30 млрд с Республикой Корея»

Экономика

Темпы позволяют

Москва, 28 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Динамика товарооборота России и Республики Корея говорит о готовности достичь показателя в 30 млрд долларов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея.

«Если такие темпы будут сохранены в дальнейшем, нам по силам достичь к 2020 году намеченной цели — довести ежегодный объем торговли до 30 млрд долларов — задача, которую поставили главы наших государств», — сказал Володин.

Он отметил, что наблюдается устойчивый рост взаимного товарооборота. В 2018 году он увеличился на 29,1% и достиг 24,8 млрд долларов. В 2018 году Республика Корея заняла восьмое место среди основных внешнеторговых партнеров Российской Федерации, обогнав Японию, подчеркнул Володин.

Российская Федерация, в свою очередь, занимает 10-е место среди внешнеторговых партнеров Республики Корея.

В январе-марте 2019 года товарооборот между странами вырос еще на 50,1% к аналогичному периоду 2018 года, составив 6,2 млрд долларов.

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