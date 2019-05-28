Вторник, 28 Мая 2019 года
14:50:55 МСК

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится — прогноз

Экономика

Инфляция также снизится

Киев, 28 мая 2019, 14:50 — REGNUM  В 2019 году рост ВВП Украины составит 2,7%, а не 3,3%, как в 2018 году. Такой прогноз опубликовало министерство экономического развития и торговли Украины 28 мая на своём официальном сайте.

Инфляция снизится с 9,8% до 7,6%, прогнозируют специалисты министерства.

В 2020—2021 годах рост украинской экономики составит 3% и 3,5%, а рост потребительских цен замедлится до 6% и 5% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине лучше всего объявить дефолт, чем продолжал наращивать долг.

Читайте также: Запад не разрешит Украине объявить дефолт — Хинштейн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить