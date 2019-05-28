Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится — прогноз

Киев, , 14:50 — REGNUM В 2019 году рост ВВП Украины составит 2,7%, а не 3,3%, как в 2018 году. Такой прогноз опубликовало министерство экономического развития и торговли Украины 28 мая на своём официальном сайте.

Инфляция снизится с 9,8% до 7,6%, прогнозируют специалисты министерства.

В 2020—2021 годах рост украинской экономики составит 3% и 3,5%, а рост потребительских цен замедлится до 6% и 5% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине лучше всего объявить дефолт, чем продолжал наращивать долг.

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