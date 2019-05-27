Запад не разрешит Украине объявить дефолт – Хинштейн

Москва, , 18:58 — REGNUM Дефолта на Украине не будет, так как власти Украины несамостоятельны, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 27 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя статью украинского олигарха Игоря Коломойского, призвавшего власти Украины объявить дефолт.

«До выборов президента многократно говорилось об аффилированности Коломойского с Зеленским, — сказал Хинштейн. — Это стало расхожим мемом. То, что Коломойский даёт интервью и высказывается в нём не как предприниматель, а как государственный деятель, может свидетельствовать о двух вещах. Либо это действительно сигнал человека, являющегося бенефициаром новой власти, либо это попытка примерить на себя тогу такого бенефициара».

Что касается предполагаемого дефолта, то, по мнению Хинштейна, Зеленский на это не решится.

«Я полагаю, что дефолта не будет, потому что я не верю в самостоятельность власти на Украине. Это можно было бы сделать с санкции Запада. Какой смысл МВФ давать согласие на дефолт?» — риторически поинтересовался Хинштейн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, который также прокомментировал призывы Коломойского, Украина полностью убила свою экономику и находится в «безнадёжной» долговой яме, так как её «доктором» оказался МВФ.

«Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года, — уточнил Рабинович. — В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадёжной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан».

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