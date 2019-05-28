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Рекламщики Екатеринбурга «переиграли» чиновников

Экономика

Предприниматели используют хитрую схему, чтобы не пострадать

Екатеринбург, 28 мая 2019, 14:17 — REGNUM  Екатеринбургские рекламщики придумали метод, позволяющий оставлять незаконно размещённые рекламные конструкции, спасая их от демонтажа. Об этом заявила первый замглавы свердловского мингосимущества (МУГИСО) Елена Николаева на встрече с комиссией по муниципальной собственности в гордуме Екатеринбурга.

Сейчас подрядчика на демонтаж незаконных конструкций выбирают по официальной процедуре через аукцион. Рекламщики же поняли эту схему и стали сами заявляться на торги, активно демпингуя и тем самым выдавливая других участников аукциона.

«После этого они не выполняют свои обязательства», — сказала Николаева.

Депутаты напомнили ещё один случай: там победившая компания демонтировала только конструкции конкурентов, свои же не стала трогать.

В МУГИСО видят пока одно решение проблемы — упростить добавление «двусмысленных» фирм в реестр недобросовестных подрядчиков. Пока что этот механизм достаточно медленный.

Напомним, 28 мая 2019 года екатеринбургские депутаты обратили внимание на засилье скамеек с нелегально размещённой рекламой. МУГИСО согласовала только 13 мест для размещения таких объектов, но в городе их больше тысячи.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекламные скамейки возмутили екатеринбургских депутатов

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