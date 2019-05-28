Общий с главой Бурятии чат в мессенджере вызвал ажиотаж среди бизнесменов

Улан-Удэ, , 11:00 — REGNUM Группа в мессенджере WhatsApp, где предприниматели могут общаться напрямую с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, вызвала большой интерес желающих. О создании чата «Бизнес онлайн» было объявлено 27 мая, сразу после соответствующего предложения главы.

«Предлагается использовать чат для решения вопросов бизнеса, требующих оперативного вмешательства, преодоления излишней бюрократии и административных барьеров», — написал в приветствии к участникам министр экономики республики Александр Бардалеев.

В группу, по его словам, включены глава республики с зампредами, министры, руководители территориальных органов, руководители администрации города, директора ресурсоснабжающих предприятий. Министр предложил руководителям деловых сообществ, таких как Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и других, включить в группу по 20 своих представителей. В качестве примера, как писать, Александр Бардалеев предложил такое сообщение:

«ООО «Искра"/Директор Иванов Петр Викторович/суть: 2 месяца не выдаются тех. условия на подключение/реализация проекта запуска мини-завода по производству хлеба, 5 рабочих мест/ локализации вопроса: Улан-Удэ Энерго».

Очень скоро сообщение о создании группы вызвало большой наплыв интересующихся, так что министру пришлось сделать некоторые уточнения. Группа не закрытая, но ограничение на количество участников, по его словам, не позволит включить в неё «всех тысяч желающих».

Впрочем, не все наблюдатели встретили эту новость с восторгом.

«Странные у наших правителей подходы. Создали закрытую группу в соцсетях, где по закрытым спискам будут закрыто обсуждаться некие закрытые вопросы. Популизм и дискриминация. Если не сказать более. Просто так взяли и поделили людей на представителей первого и второго сорта», — пишет в «Фейсбуке» экономист Андрей Ринчино.

В ответ Александр Бардалеев заявил, что группа не закрытая и состав будет обновляться. Он также добавил, что показателем эффективности такого подхода является чат по строительству детских садов и школ, который, по его слова, «реально помогает работе».

«Сейчас обсуждается идея создания отдельных групп по профилю министерств. Посмотрим на практике как будет работать эта группа. Масштабы растут. Проработаем на практике алгоритмы взаимодействия и уже решим, как и в каком виде развивать дальше такой вид коммуникации», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов написал в «Фейсбуке», что именно предприниматель является главным человеком в республике. По его мнению, образование, здравоохранение, армия очень важны, однако экономика государства и региона формируется предпринимателями и зависит от них.

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