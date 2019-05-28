Компании Казахстана могут взять в доверительное управление 150 колледжей

Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поддержал инициативу министерства образования и науки республики о переводе колледжей в доверительное управление крупным компаниям, сообщает 28 мая агентство «Казинформ».

Глава правительства отметил, что в данной схеме сотрудничества заинтересованы бизнес и вузы. По его словам, крупные компании могут взять в доверительное управление 150 колледжей.

Мамин добавил, что университеты республики готовы взять в доверительное управление 50 колледжей. Премьер-министр поручил министерству образования и науки республики и национальной палате предпринимателей «Атамекен» создать проектный офис для реализации поставленной цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова на заседании правительства заявила, что пять колледжей в Павлодарской и Алма-Атинской областях уже переданы в доверительное управление.

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