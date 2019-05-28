С ФНС — мир, но дело не прекращено: банкротство старейшей судоверфи России

Чкаловск, Нижегородская область, , 06:52 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по банкротному иску налоговой службы к ПАО «Чкаловская судоверфь», так как стороны подписали мировое соглашение. Производство по банкротному делу продолжается, так как не решён вопрос с другим кредитором старейшей судоверфи России, ведущей свою историю с 1883 года, — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Слушания по претензиям второго кредитора назначены на 5 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, предприятие в Чкаловске ведёт свою историю с казённых мастерских в селе Василёва слобода, появившихся в 1883 году. Как ПАО «Чкаловская судоверфь» оно учреждено в феврале 1994 года, учредителем выступало министерство имущественных отношений Нижегородской области.

На конец апреля 2019 года основными акционерами числились москвич Александр Фролов с долей 50,0442%, Михаил Петров — 20,83% и аффилированное с Фроловым московское ЗАО «Ветераны Афганистана» — 22,43%.

О проблемах у судоверфи стало известно после жалоб о задолженности по зарплате, накопившейся с августа 2018 по февраль 2019 года перед 223 работниками. После вмешательства надзорной инстанции долг был погашен, также стало известно, что на предприятии произошло сокращение штатов — до порядка 50 человек. По данным из финансовых документов общества, 2018 год был закончен с убытком — около 20,11 млн рублей, также убыток зафиксирован и по итогам первого квартала 2019 года.

В Арбитражном суде Нижегородской области тем временем рассматривались претензии ФНС России в лице МРИ ФНС России №5 по Нижегородской области, которая в мае 2018 года обратилась с банкротным иском, предъявив претензии на сумму 16 835 474,54 рубля, к дате слушаний долг увеличился до 34 264 216,4 рубля. 16 мая 2019 года сторонам удалось прийти к мировому соглашению. В состав долга входит недоимка 32 152 136,02 рубля, пени — 2 096 080,38 рубля, штраф — 16 000 рублей.

«Должник принимает на себя обязательства по погашению всей суммы задолженности по обязательным платежам перед взыскателем, установленным сторонами в пункте 1 настоящего мирового соглашения начиная со следующего дня с даты утверждения Арбитражным судом Нижегородской области настоящего мирового соглашения равными частями, ежемесячно в течение 12 календарных месяцев в соответствии с графиком погашения задолженности», — уточняется в определении суда.

К дате заключения мирового соглашения с налоговой в дело поступило заявление АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», которое рассмотрят 5 июня 2019 года. Производство по банкротному делу в отношении судоверфи в итоге не прекращено.