Бюджетный дефицит Заволжья закроют коммерческим кредитом

Заволжье, Нижегородская область, , 05:02 — REGNUM Администрация города Заволжья Городецкого района Нижегородской области объявила аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита для финансирования муниципальных обязательств и погашения дефицита бюджета в 2019—2021 годах. Итоги тендера подведут 14 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проценты за пользование кредитом, по данным аукционной документации, будут выплачивать из бюджета Городецкого муниципального района. Их предельный объём — 3,91 млн рублей. Сам требуемый кредит составляет 17 млн рублей, он должен быть предоставлен в виде не возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в течение 24 месяцев с даты заключения контракта.

«Цена контракта включает в себя все платежи, связанные с оформлением, пользованием и погашением кредитной линии, а также с перечислением денежных средств на счет и со счета заказчика в течение срока действия муниципального контракта», — уточняется в документации.

Напомним, на 1 апреля 2019 года по уточненным данным, бюджет Заволжья имеет следующие параметры: доходы — 143 699,3 тыс. рублей (первоначально 140 212,3 тыс. рублей), расходы — 163 594,6 тыс. рублей (первоначально 153 012,3 тыс. рублей) при дефиците — 19 895,3 тыс. рублей при первоначальном плане 12 800 тыс. рублей.

Муниципальный долг на начало 2019 года у Заволжья составлял 25 228,5 тыс. рублей против 18 228,5 тыс. рублей на начало 2017 года. Долговые обязательства города на 1 апреля 2019 года в целом — 27 728,5 тыс. рублей, в числе которых 26 228,5 тыс. рублей — кредитные соглашения и договоры.