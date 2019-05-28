США выдвигают к Китаю требования, как к своей колонии

Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Вашингтон продолжает атаковать китайскую компанию Huawei. Какого эффекта желает достичь американский президент Дональд Трамп в противостоянии с Пекином и какие ответные ходы есть в запасе у последнего, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Американо-китайское противостояние дрейфует из рамок торговой войны, приближаясь к полноценной холодной. Похоже, что США торопятся использовать все свои возможности к давлению в расчете привести Китай к покорности. По сути, формат претензий мало чем отличается от действий против Ирана: повод различен, но цель — безоговорочная капитуляция и там, и там. Никакого преувеличения в этом нет, ведь через давление на Huawei США хотят перехватить контроль над сетями нового поколения 5G.

Мало того, КНР, по мысли американских стратегов, должна поднять руки и согласиться на а) запрет государственного финансирования IT-области и б) разрешение иностранных инвестиций в высокотехнологичный сектор, который сейчас находится под контролем китайского правительства. Интересно, что на уровне законодательном санкции против Huawei еще не введены, а основные американские компании в сфере IT — Google, Intel и др. — уже во всю прыть бросились третировать Huawei: услуги и техническая поддержка в отношении это компании приостановлены. Тем не менее у Huawei и китайской IT-области в целом есть возможность как получить адекватную защиту со стороны Пекина, так и обойти стену, которой их пытаются ограничить США.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Трамп пытается «дотянуться» до Китая через высокотехнологичный сектор».