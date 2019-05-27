2,6 млн жителей Уганды употребляют марихуану — доклад

Кампала, , 12:34 — REGNUM Уганда входит в топ-10 стран Африки, где зафиксировано больше всего жителей, употребляющих марихуану, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным доклада британского аналитического центра New Frontier Data «The Africa Regional Hemp & Cannabis Report: 2019 Industry Outlook», в Уганде проживает 2,6 миллионов потребителей марихуаны. Всего в Африке проживает 83 миллиона человек, употребляющих марихуану.

Первое место по числу потребителей марихуаны занимает Нигерия с 20,8 миллионами употребляющих, второе место занимает Эфиопия с 7,1 миллионами человек, на третьем месте — Египет с 5,9 миллионами человек, затем идёт ДР Конго с 5 миллионами человек. Пятое место занимает Танзания, шестое — Кения, седьмое — Судан.

В общеафриканском рейтинге Уганда занимает восьмое место. По оценкам New Frontier Data, стоимость легального и нелегального рынков каннабиса в Африке составляет 37,3 миллиардов долларов США.

«Употребление каннабиса очень популярно в Африке, в среднем ежегодно каннабис употребляют 11,4% жителей возрастной группы от 15 до 64 лет, это почти вдвое больше, чем общемировые показатели 6% в этой же возрастной группе», — говорится в докладе.