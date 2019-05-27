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В Дагестане ищут деньги для ремонта школ, пострадавших от землетрясений

Экономика

Повреждения получили несколько образовательных учреждений в городе Буйнакске

Буйнакск, Дагестан, 27 мая 2019, 11:00 — REGNUM  Власти Дагестана рассматривают варианты финансирования ремонтных работ в школах города Буйнакска, пострадавших в результате землетрясений 25 мая. Один из них — республиканский проект «150 школ», направленный на улучшение материально-технический базы образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Примерную пошаговость мы определили. Нужно определить источник финансирования и до 1 сентября провести усиление перегородок. Других работ здесь нет», — сказал министр строительства и ЖКХ Дагестана 26 мая в ходе визита в Буйнакск.

Мэр города Исламудин Нургудаев в свою очередь отметил, что дети учатся в школах, требующих капитального ремонта уже 35−40 лет. Градоначальник обещал привлечь меценатов, но заявил о необходимости также предусмотреть дополнительные средства из регионального бюджета. Премьер-министр республики Артём Здунов поручил главе минстроя совместно с минэкономики и минфином поскорее определиться с источником финансирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения магнитудой 4,4 и 2,3 произошли в Дагестане в ночь на 25 мая с промежутком немногим более часа. Эпицентр подземных колебаний был зафиксирован недалеко от села Халимбек-аул Буйнакского района: в 5 и 3,5 км соответственно. Толчки от первого, более мощного землетрясения, также ощутили жители Махачкалы и Каспийска.

Сейсмособытие не вызвало человеческих жертв и серьёзных разрушений. В Буйнакске небольшие повреждения получили здания пяти школ, гимназии и детского сада. В них обвалилась штукатурка, а на стенах и потолках образовались трещины. Аналогичные повреждения получили и около 20 домов в селе Халимбек-аул.

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Землетрясения
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