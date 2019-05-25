Дагестан тряхнуло: республика переживала два ночных землетрясения

Буйнакск, Дагестан, , 15:03 — REGNUM Сразу два землетрясения с промежутком немногим более часа произошли в Дагестане в ночь на 25 мая. Эпицентр обоих толчков зафиксирован в нескольких километрах от села Халимбек-аул Буйнакского района республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Первое колебание земной коры магнитудой 4,4 случилось в 1:34, повторное, но уже более слабое, магнитудой 2,3 произошло в 02:44. Во втором случае подземные толчки ощутило лишь население Буйнакска, в первом — ещё и жители Махачкалы и Каспийска. По данным сотрудников дежурно-диспетчерских служб городов, жертв в результате землетрясений нет.

https://www.instagram.com/p/Bx3Oxwxhzdj/

Похоже, не случилось и серьёзных разрушений. Фото и видео с последствиями подземных толчков разместили пользователи социальных сетей. На них видно, что, преимущественно, лишь со стен осыпалась штукатурка и на пол упали посуда и другие вещи. Незначительные повреждения в виде трещин имеются и в школе № 4 в городе Буйнакске.

Читайте также: Кавказ трясет: 12 землетрясений произошли в Чечне, Дагестане и Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, больше года назад, в ночь на 13 апреля 2018 года, в Дагестане произошёл подземный толчок магнитудой 4,2, эпицентр которого также был зафиксирован в Буйнакском районе. Сразу три землетрясения магнитудой до 4 произошли в республике и 20 января 2019 года: два в Ботлихском районе и одно — в Гумбетовском.