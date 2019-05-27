В Новосибирске вновь заговорили о сокращении штата на авиазаводе им.Чкалова

Новосибирск, , 10:35 — REGNUM Авиационный завод имени В. П. Чкалова уведомил центр занятости Новосибирска о сокращении штата.

«Предприятие в установленном законом порядке сообщило о планируемом увольнении 45 работников в период с 12 января по 28 июня 2019 года», — пишет «Коммерсантъ-Сибирь», со ссылкой на ответ регионального правительства.

Издание отмечает, что 24 человека уже уволены, а с 31 мая по 28 июня работодатель предполагает уволить ещё десять работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что производство Су-34 из Новосибирска будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре, а работа авиазавода им. Чкалова — оптимизирована.

Позже, в Объединенной авиастроительной корпорации опровергли информацию о возможном переносе производства самолетов из Новосибирска и подчеркнули, что «набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме в рамках текущей ротации кадров».

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