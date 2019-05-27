Юань прервал череду ослаблений и незначительно подрос к доллару США

Пекин, , 09:30 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 69 базисных пунктов по отношению к доллару США, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Курс народной валюты Поднебесной вырос до 6,8924 юаней за доллар США. Укрепление оказалось вторым подряд после 24 мая, когда он вырос на символический один базисный пункт, прервав череду ослаблений в течение всей прошедшей недели.

По мнению ряда экспертов, предыдущее ослабление юаня стало асимметричным ответом Китая на торговые войны, развязанные США. Якобы таким образом Китая стремится сделать свою продукцию более привлекательной на иностранных рынках.

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