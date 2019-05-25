Южнокорейский фондовый рынок падает из-за торговой войны США и Китая

Сеул, , 12:17 — REGNUM Южнокорейский биржевой индекс KOSPI, отражающий динамику фондового рынка, продолжает снижение на фоне торговой войны США и Китая. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По итогам торгового дня в пятницу, 24 мая, KOSPI снизился до 2059 пунктов, что на на 190 пунктов ниже, чем двумя неделями ранее. Фактически, весь рост с начала 2019 года оказался отыгран назад, и рынок вновь находится около многолетних минимумов.

Настроения инвесторов ухудшаются по мере ужесточения риторики и действий Вашингтона: из-за увеличения пошлин на китайские товары объёмом 300 млрд долларов и введения санкций против китайской компании Huawei. Как следствие, спрос в Китае и США — основных внешнеторговых партнерах — на продукцию из Южной Кореи снижается, что негативно сказывается на деятельности отечественных компаний.

Кроме того, снижаются и темпы роста ВВП. Как ожидается, в 2019 году, ВВП увеличится на 2,6%, что на 0,2% ниже показателя предыдущего года.

Национальная валюта вона падает к доллару с января — тогда за один доллар давали 1110 вон, а сейчас уже 1185 вон. Такая негативная динамика вызывает озабоченность граждан.