Кувейтская госкомпания займется разведкой нефти и газа в Пакистане

Исламабад, , 11:24 — REGNUM Кувейтская компания разведки нефти и правительство Пакистана подписали соглашение о сдаче в концессию блока Мокханд, расположенного в провинциях Панджаб и Хайбер-Пахтунхва.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang» со ссылкой на пресс-релиз министерства нефти Пакистана, кувейтская государственная компания получила концессию на разведку нефти и газа в районе площадью 1562 квадратных километра, который предположительно богат этими полезными ископаемыми. Кувейтская компания разведки нефти вложит в проект 9,8 миллионов долларов, а также будет ежегодно тратить по 30 тысяч долларов на социальные нужды провинций.

Напомним, что премьер-министр Имран Хан объявил о разработке новой политики, целью которой является привлечение прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор страны. Ожидается, что условия получения лицензий и формальные процедуры будут значительно упрощены.