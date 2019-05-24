Президент Туркмении поручил избавиться от бабочек

Ашхабад, , 22:15 — REGNUM Из-за высокой влажности, вызванной многодневными ливнями, в Ашхабаде появилось множество различных бабочек и других насекомых. Необходимо провести работу по предотвращению этого явления. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, пишет «Туркменистан сегодня».

«Обеспечение экологического благополучия наших городов и сел является одним из приоритетов государственной политики», — подчеркнул глава государства.

Также туркменский лидер отметил, что в стране высокими темпами развивается пищевая промышленность, из-за чего возникает проблема утилизации пластиковой тары.

«Использование пластика приводит к увеличению соответствующих отходов. Рост количества удобных в употреблении, но небезопасных с экологической точки зрения пластиковых упаковок и другой подобной продукции еще более усложняет вопрос, так как период разложения этого материала составляет столетия. Несмотря на то, что в нашей стране на данном направлении больших проблем не возникает, городские руководители должны усилить работы по вторичному использованию и переработке пластиковой продукции», — резюмировал президент Туркмении.

Читайте также: Туркмения одобрила Рамочную программу партнерства с ООН на 2016 — 2020 годы