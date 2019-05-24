United Airlines продлила запрет полетов для Boeing 737 Max

Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines продлила запрет на полеты для Boeing 737 Max до 3 августа 2019 года, 24 мая передает агентство Reuters.

Две другие крупные авиакомпании США, Southwest Airlines и American Airlines, ранее заявили о продлении запрета для Boeing 737 MAX до 5 и 19 августа соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть авиакомпаний мира запретила полеты Boeing 737 MAX после крушения лайнера в Эфиопии в марте текущего года. Причиной крушения стала ошибка программного обеспечения Boeing.

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