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Правительство Южной Кореи выделит $80 млн на борьбу с мелкой пылью в метро

Экономика

Выделенные средства пойдут на модернизацию кондиционеров, установку очистителей воздуха и установку системы автоматического измерения мелкодисперсных частиц в воздухе

Сеул, 24 мая 2019, 15:57 — REGNUM  Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи выделило 96 млрд вон (~$80,83 млн) на борьбу с мелкой пылью в метро. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 24 мая представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны совместно с представителями Корейской национальной железнодорожной корпорации (КОРЕЙЛ) провели встречу, на которой обсудили план и проект бюджета мероприятий, направленных на борьбу с мелкой пылью.

Так, 90,6 млрд вон (~$76,29 млн) пойдут на модернизацию кондиционеров, 2,4 млрд вон (~$2,02 млн) — на установку очистителей воздуха, 3 млрд вон (~$2,52 млн) — на установку системы автоматического измерения мелкодисперсных частиц в воздухе.

Отмечается, что концентрация мелкой пыли в подземке за последние 10 лет сократилась на 28%.

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